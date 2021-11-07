В Липецке разрушили веранду известного ресторана

Собственникам ресторана «Амстердам» пришлось демонтировать веранду, возведение которой было признано незаконным, пишет Город 48.

Судя по опубликованной в Сети фотографии, рабочие уже разрушили обшивку помещения, сейчас они срезают несущие конструкции и основание.

Правобережный районный суд в 2018 году обязал владельца ресторана снести пристройку вместе с вентиляционной системой. Также его обязали восстановить газон под верандой. Также речь шла о решение проблем с пожарной безопасностью.

Владелец пытались оспорить законность и обоснованность судебных постановлений, но потерпел неудачу.