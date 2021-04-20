В Липецке поймали скрывшегося после двух ДТП лихача

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Сотрудники городского отдела ГИБДД задержали 21-летнего липчанина, который пытался скрыться сразу после двух аварий, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что сначала водитель автомобиля «ВАЗ» устроил ДТП на Елецком шоссе и сбежал.

После этого автомобилист не остановился на законные требования сотрудников полиции на улице Московской и снова попал в аварию. При этом лихач пытался в очередной раз скрыться, однако его удалось поймать.

У водителя подозревают алкогольное опьянение. Если это подтвердится, то парню грозит уголовная ответственность.