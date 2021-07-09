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Пятница, 9 июля, 2021
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В Липецке подтвердился случай бешенства у бродячей собаки

Никита Брыкин
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В пресс-службе администрации Липецка рассказали о подтверждении случая бешенства у безнадзорной собаки, пишет Вести-Липецк.

Ведущий врач городской ветеринарной станции Александр Чурсин отметил, что животное подобрали на улице Энергостроителей в районе Матырского.

По мнению горожан, собаку отравили, однако у этой информации нет подтверждения. У животного проявлялись следующие симптомы: слюнотечение, судороги, неадекватное поведение.

Липчанам, которые контактировали с собакой, сделают антиробическую вакцину, а в поселке введут двухмесячный карантин.

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