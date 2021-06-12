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Суббота, 12 июня, 2021
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В Липецке мужчина погиб у парка Победы

Никита Брыкин
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Спасатели подняли тело 70-летнего жителя Липецка из Каменного лога у парка Победы, пишет портал «Город 48».

Выяснилось, что 10 июня мужчина возвращался с приятелем домой. За отсутствием туалета они пристроились к кустам рядом с поворотом на улицу Водопьянова.

В итоге липчане скатились по склону. Сначала мужчина сказал другу, что с ним все хорошо. Он попросил товарища не ждать его, после чего так и не смог дойти до дома.

Одной из вероятных причин случившегося стала черепно-мозговая травма. Липчанин мог получить ее при повторном падении.

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