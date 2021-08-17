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Вторник, 17 августа, 2021
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В Липецке буйный пенсионер на иномарке снес ограждение

Никита Брыкин
В Липецке буйный пенсионер на иномарке снес ограждение
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Накануне вечером в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова произошла авария с участием пьяного водителя, пишет портал «Город 48».

По словам очевидцев, прохожие пытались остановить 69-летнего водителя, однако все-таки решил сесть за руль внедорожника «Тойота Ленд Крузер». Инцидент попал на видео.

«Прохожие пытались остановить горе-водителя, но он ругался, набросился на прохожего, оттолкнул его», – рассказали липчане.

На кадрах видно, что машина заехала на бордюр рядом с пешеходным переходом, после чего съехала обратно на проезжую часть. В итоге автомобилист врезался в дорожное ограждение.

В ГИБДД по городу Липецку уточнили, что на водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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