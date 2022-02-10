В Липецкой области с 14 февраля приостановят оказание плановой медпомощи

Оказание плановой медпомощи приостанавливается в Липецкой области с 14 по 28 февраля, сообщил региональный оперштаб.
За последние сутки зарегистрировано 1733 заразившихся коронавирусом — рекордный показатель для Липецкой области за время пандемии.
Оказание плановой медпомощи приостанавливается в Липецкой области с 14 по 28 февраля, сообщил региональный оперштаб.
За последние сутки зарегистрировано 1733 заразившихся коронавирусом — рекордный показатель для Липецкой области за время пандемии.
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