В Липецкой области с 14 февраля приостановят оказание плановой медпомощи

Оказание плановой медпомощи приостанавливается в Липецкой области с 14 по 28 февраля, сообщил региональный оперштаб.

— Освободившиеся врачи смогут принимать пациентов с подозрением на COVID-19, ездить на вызовы, — говорится в сообщении.

За последние сутки зарегистрировано 1733 заразившихся коронавирусом — рекордный показатель для Липецкой области за время пандемии.