В Липецке женщина умерла на процедуре в поликлинике

Во вторник, 15 марта в поликлинике №2 в Липецке на процедуре гастроскопии скончалась 76-летняя женщина, пишет LipetskMedia.

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В управлении здравоохранения пояснили, что речь о жительнице Тамбовской области. Причиной случившегося стал обширный инфаркт.

Как стало известно, 8 марта женщина обратилась в больницу по месту жительства с жалобами на боли в сердце. При этом она отказалась от госпитализации.

Вскоре она приехала к дочери в Липецкую область. Она настояла на прохождении платной гастроскопии. Пенсионерке сделали кардиограмму и определили инфаркт. В этот момент ее сердце остановилось. Врачи смогли «завести» его дважды, однако тщетно.