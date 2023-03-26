Воскресенье, 26 марта, 2023
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В Липецке выясняют причину грохота в 15-м микрорайоне

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Сотрудники полиции выясняют причину грохота в 15-м микрорайоне в Липецке, сообщило издание Город 48.

По словам местных жителей, шум было слышно около десяти часов вечера в субботу возле дома №1/4. Липчане пояснили, что с промежутком в несколько минут раздались два громких звука, один из них сопровождался вспышкой.

Некоторые предположили, что причиной грохота слало падение с высоты неизвестного предмета, который разбил стекла. Другие рассказали о разрыве светошумовой гранаты.

В правоохранительных органах пока не комментировали случившееся.

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