В Липецке водитель вытолкал из автобуса безбилетную женщину

В пресс-службе мэрии прокомментировали скандальный инцидент в салоне городского автобуса №347 в Липецке, пишут Вести-Липецк.

Инцидент произошел 22 ноября. По словам очевидцам, на остановке «Центральный рынок» водитель внезапно встал из-за руля, подошел к женщине, которая не оплатила проезд, и силой пытался вывести ее на улицу.

Липчанка сопротивлялась, используя нецензурные выражения, и замахнулась на шофера сумкой. В итоге один из пассажиров оплатил проезд за пассажирку. После этого она решила выйти на остановке у Дворца спорта «Звездный», однако разозленный мужчина вытолкнул липчанку из салона.

«Мы понимаем нервозность пассажиров и водителей. Ситуации могут быть связаны с возможными сбоями в оплате проезда, с необходимостью соблюдения масочного режима», – отметили в пресс-службе мэрии.

В администрации призвали водителей и пассажиров уважать друг друга, поскольку такие конфликты неприемлемы.