Среда, 25 января, 2023
powder

В Липецке в микрорайоне «Университетский» сгорел автомобиль

На главнуюНовости мира

Поздно вечером во вторник, 24 января, на улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский» в Липецке сгорел автомобиль.

Видеозапись с места событий опубликована в группе «Липецк – лучший город» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что тушить машину приехали пожарные. Тем не менее, огонь уничтожил транспортное средство. В результате никто не пострадал.

По предварительной версии, машину подожгли. Один из местных жителей уточнил, что автомобили горят в этом районе часто. У этому может быть причастен один и тот же человек.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации