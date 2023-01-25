В Липецке в микрорайоне «Университетский» сгорел автомобиль

Поздно вечером во вторник, 24 января, на улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский» в Липецке сгорел автомобиль.
Видеозапись с места событий опубликована в группе «Липецк – лучший город» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что тушить машину приехали пожарные. Тем не менее, огонь уничтожил транспортное средство. В результате никто не пострадал.
По предварительной версии, машину подожгли. Один из местных жителей уточнил, что автомобили горят в этом районе часто. У этому может быть причастен один и тот же человек.
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