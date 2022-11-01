В Липецке управляющая компания включила в число укрытий подвал аварийного дома

В Липецке управляющая компания «Союз» включила в число укрытий подвал аварийного дома № 17 по улице 9-й микрорайон. Об этом пишет GOROD48.

Журналисты приводят данные специализированной организации «Юникрон». Шесть подъездов дома эксперты считают безопасными, 7-й можно эксплуатировать при условии отсутствия скопления людей на лестничной клетке, 8-й признан опасным для людей.

Мэрия Липецка назвала произошедшее головотяпством, отметив, что объявление снято.

Ещё об одном странном объявлении рассказывает LipetskMedia. Читатели портала прислали фото объявления с дома № 15А по улице Астраханской. Там под фразой «ваше убежище находится по адресу» оставили пустую строку.

По данным СМИ, в городе проведена серьёзная работа по обследованию помещений, которые потенциально могут использоваться в качестве укрытий. В Липецке около 3,2 тысячи многоквартирных домов, но разместить людей можно лишь в 1790 из них.

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