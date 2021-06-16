18.3 C
Рязань
Среда, 16 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В лицо 92-летней женщине брызнули газовым балончиком

7info7
- Advertisement -

Житель города Владивостока совершил “хамский” поступок.  В ходе дорожного конфликта он достал перцовый балончик и прыснул в лицо 92-летней женщине.

Пенсионерка находилась на заднем сиденье машины.   Н светофоре их подрезал автомобиль.  Помимо того ,что водитель нарушил ПДД, он открыл оно и начал нецензурно выражаться.

Мне 92 года, я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, Правила дорожного движения не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество, — комментирует произошедшее женщина.

От испуга ей стало плохо.  На место ЧП приехал экипаж ГИДД и доставил женщину в больницу. А хулиган скрылся с места преступления,  — пишет Лента.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]