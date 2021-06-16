В лицо 92-летней женщине брызнули газовым балончиком

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Житель города Владивостока совершил “хамский” поступок. В ходе дорожного конфликта он достал перцовый балончик и прыснул в лицо 92-летней женщине.

Пенсионерка находилась на заднем сиденье машины. Н светофоре их подрезал автомобиль. Помимо того ,что водитель нарушил ПДД, он открыл оно и начал нецензурно выражаться.

— Мне 92 года, я почти век прожила, но таких слов не слышала. У меня даже сейчас при воспоминании сердце болит. Мой внук тогда открыл окно и ответил ему, что тот, видимо, Правила дорожного движения не знает. На что хулиган вытащил какой-то баллончик и распылил в наш салон неизвестное вещество, — комментирует произошедшее женщина.

От испуга ей стало плохо. На место ЧП приехал экипаж ГИДД и доставил женщину в больницу. А хулиган скрылся с места преступления, — пишет Лента.