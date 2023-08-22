В Лесопарке отметили День Государственного флага

Митинг-концерт в честь Дня Государственного флага прошел в рязанском Лесопарке, сообщает правительство региона.

Торжественное мероприятие началось с поднятия флага, после чего на сцене выступили член общественной палаты Российской Федерации Ольга Воронова, председатель общественной организации «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» Зулайхо Кадирова, председатель молодежного правительства Рязанской области Артем Павлухин и участник Гуманитарной миссии на Донбассе Дмитрий Пантелеев.

От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова с праздником на мероприятии поздравила первый зампред Анна Рослякова:

Наш флаг – один из главных символов России. Под ним совершаются достижения во всех гражданских сферах и, конечно, сражаются с врагом и добиваются побед наши воины, — отметила Рослякова.

Продолжили программу концерт творческих коллективов, мастер-классы по тактической медицине, безопасному обращению с оружием, демонстрация современной экипировки военнослужащего, а также научно-просветительская презентация «Государственные символы России» и танцевальная программа «Территория Триколора».