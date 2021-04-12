12.7 C
Рязань
Понедельник, 12 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Ленобласти возбудили дело против подростков, которые едва не убили ребенка

Никита Брыкин
- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело против двух жителей города Волхова 17 и 18 лет, которые подозреваются в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 апреля. По версии следствия, пьяные юноши решили убить несовершеннолетнего. Для этого подростки заманили 17-летнего парня в ангар. Один из злоумышленников выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в область головы потерпевшего.

После этого приятели начали душить подростка, облили его стеклоочистителем и подожгли. К счастью, жертве удалось убежать и выжить. Парень самостоятельно обратился за помощью к медикам. После осмотра его отпустили домой.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]