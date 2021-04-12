В Ленобласти возбудили дело против подростков, которые едва не убили ребенка

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Возбуждено уголовное дело против двух жителей города Волхова 17 и 18 лет, которые подозреваются в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 апреля. По версии следствия, пьяные юноши решили убить несовершеннолетнего. Для этого подростки заманили 17-летнего парня в ангар. Один из злоумышленников выстрелил несколько раз из пневматического пистолета в область головы потерпевшего.

После этого приятели начали душить подростка, облили его стеклоочистителем и подожгли. К счастью, жертве удалось убежать и выжить. Парень самостоятельно обратился за помощью к медикам. После осмотра его отпустили домой.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.