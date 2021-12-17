В Ленобласти умерла пенсионерка, которая из-за онкологии сама себе сделала операцию

В больнице после госпитализации умерла 90-летняя пенсионерка из Выборга Клавдия Петрова, которая от отчаяния сама себе сделала операцию, пишет КП.

Известно, что женщине диагностировали рак на последней стадии. Ей назначили лечение, но у пациентки началась водянка. В брюшной полости скопилось много жидкости – требовалась операция.

Однако пенсионерка, у которой выявили коронавирус, отказалась ехать в ковидный госпиталь. Она решила лечиться дома. Однако вскоре терпеть накопившуюся жидкость в брюшной полости стало невыносимо, и женщина кухонным ножом сделала себе несколько надрезов.

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Клавдия Петрова даже оставила предсмертную записку, попросив следователей не винить в ее смерти родню. После случившегося родственники вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали в больницу. Она ушла из жизни спустя три недели.