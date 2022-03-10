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Четверг, 10 марта, 2022

В Ленобласти трое мужчина выкололи глаза и зверски убили девушку

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В Ленобласти трое мужчина выкололи глаза и зверски убили девушку

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Стражи порядка задержали троих подозреваемых в убийстве 20-летней девушки Ленинградской области, пишет Readovka67.

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В октябре прошлого года жители деревни Мяглово обнаружили измученный труп с выколотыми глазами в лесополосе. Сам инцидент произошел 18 сентября.

По версии следствия трое мужчин из стран ближнего зарубежья (26, 28 и 48 лет) похитили жертву.

После этого злоумышленники вались над девушкой: дважды выстрелили в упор с травматического пистолета и били металлическим предметом по голове. Потерпевшая скончалась на месте.

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