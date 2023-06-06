В городе Лодейное поле Ленобласти годовалый ребенок умер из-за кусочка морковки, сообщил телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, малыш гостил у бабушки. В день трагедии 42-летняя женщина готовила суп, а малыш ползал возле нее на кухне.

Вскоре внук заплакал, и бабушка дала ему кусочек морковки. Мальчик подавился и стал задыхаться. Женщине не удалось самой помочь ребенку, она решила вызвать скорую. В итоге малыша доставили в больницу, где он ушел из жизни.

Возбуждено уголовное дело. Бабушке грозит до двух лет тюрьмы.