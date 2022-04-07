В ЛДПР назвали кандидатов на пост председателя партии

Новым лидером ЛДПР может стать глава комитета Госдумы по международным делам, врио руководителя фракции Леонид Слуцкий. Об этом «Известиям» сообщили источники в партии. Официально эту информацию в ЛДПР не подтверждают и не опровергают, отмечая, что решение будет принято через 40 дней после смерти Владимира Жириновского.
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В ЛДПР «Известиям» заявили, что воздержатся от комментариев этой информации.
Как сообщил «Известиям» член Высшего совета ЛДПР, глава рязанского регионального отделения Александр Шерин, решение о выборе председателя партии будет принято на съезде, дата которого пока не определена.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля. О смерти лидера ЛДПР сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.