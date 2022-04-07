В ЛДПР назвали кандидатов на пост председателя партии

Новым лидером ЛДПР может стать глава комитета Госдумы по международным делам, врио руководителя фракции Леонид Слуцкий. Об этом «Известиям» сообщили источники в партии. Официально эту информацию в ЛДПР не подтверждают и не опровергают, отмечая, что решение будет принято через 40 дней после смерти Владимира Жириновского.

— Леонид Слуцкий — одна из главных фигур, кто может занять пост лидера. Он всегда пользовался поддержкой Владимира Жириновского, был к нему приближен. Среди других возможных кандидатов партией рассматриваются Михаил Дегтярев (глава Хабаровского края), Андрей Луговой (первый зампред комитета по безопасности), Ярослав Нилов (глава комитета Госдумы по труду и социальной политике), — рассказали в партии.

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В ЛДПР «Известиям» заявили, что воздержатся от комментариев этой информации.

— На закрытом собрании фракции было принято решение в ближайшие 40 дней никаких организационных изменений не производить. Именно для того, чтобы избежать каких-либо возможных спекуляций. Леонид Слуцкий был выбран врио главы фракции как один из самых представительных депутатов с хорошей репутацией. Для нас это консолидирующая фигура в том плане, что вокруг него нет никаких споров, — пояснили в пресс-службе партии.

Как сообщил «Известиям» член Высшего совета ЛДПР, глава рязанского регионального отделения Александр Шерин, решение о выборе председателя партии будет принято на съезде, дата которого пока не определена.

— Имена потенциальных преемников должны быть официально названы членами партии, иначе всё это инсинуации. Владимиру Жириновскому равных нет, это факт. Но это не значит, что партия должна прекратить свое существование. У нее очень большой потенциал. Однозначно, что ее должен возглавить человек, который не состоял в других партиях, имеет опыт работы на всех ступенях политической деятельности, а также пользуется авторитетом у коллег, — заявил политик.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля. О смерти лидера ЛДПР сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Лидер по качествам: кому достанется пост главы ЛДПР»