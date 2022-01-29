В Лаганском районе Калмыкии в стоге сена обнаружили тела двух человек

В Калмыкии на животноводческой стоянке, расположенной в 15 километрах от посёлка Улан Хол Лаганского района, обнаружили тела двух мужчин, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Информацию об инциденте передал местный житель. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в загоне для скота под стогами сена обнаружено тело хозяина животноводческой стоянки. Там же нашли труп работника, закопанного в землю.

На телах обнаружены множественные колото-резанные раны, на теле хозяина — огнестрельное ранение.

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Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.