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Суббота, 29 января, 2022

В Лаганском районе Калмыкии в стоге сена обнаружили тела двух человек

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В Лаганском районе Калмыкии в стоге сена обнаружили тела двух человек

Александр Ильин

В Калмыкии на животноводческой стоянке, расположенной в 15 километрах от посёлка Улан Хол Лаганского района, обнаружили тела двух мужчин, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Информацию об инциденте передал местный житель. На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра в загоне для скота под стогами сена обнаружено тело хозяина животноводческой стоянки. Там же нашли труп работника, закопанного в землю. 

На телах обнаружены множественные колото-резанные раны, на теле хозяина  — огнестрельное ранение.

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Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.

«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления, оперативные сотрудники отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий», — говорится в сообщении СК.

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