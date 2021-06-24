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Четверг, 24 июня, 2021
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В лабораториях Рязани подняли цену за тест на антитела к COVID-19

7info7
В лабораториях Рязани подняли цену за тест на антитела к COVID-19
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Вчера в медицинских лабораториях  ХЕЛИКС  подняли цену за тест на антитела к коронавирусу. Стоимость анализов в других медицинских центрах на момент публикации изучены не были.

За сутки прайсовые цены увеличились на 200 рублей. В настоящий момент  тест на антитела IgG стоит 1535 рублей, на IgM и IgG к COVID-19 свыше 1900 рублей.

На фоне массовой вакцинации и активной пропаганды  прививочной компании в СМИ такое повышение цены  выглядит, мягко говоря, «некорректным».

 Средний чек пациентов за анализы колеблется в пределах от 3000 до 7000 рублей. Такое наблюдение корреспондент «7 info»  зафиксировал, пока ждал своей очереди для оформления бумаг.

В лаборатории, в основном,  находились люди пенсионного возраста, которые, боясь заразится в поликлиниках, вынуждены обращаться в платные медицинские центры для прохождения жизненно-необходимых исследований.

 

В лабораториях Рязани подняли цену за тест на антитела к COVID-19

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