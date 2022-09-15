Четверг, 15 сентября, 2022
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В квартире 18-летнего рязанца нашли 32 грамма мефедрона

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В Рязани сотрудники полиции прекратили незаконную деятельность 18-летнего местного жителя. Молодой человек работал закладчиком интернет-магазина по сбыту синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейские, расследуя преступную деятельность сетевого наркомагазина, установили личность одного из закладчиков. Рязанца задержали, в квартире парня нашли 32 грамма мефедрона.

Ещё 2 грамма запрещённого препарата изъяли из готовых закладок на улицах Березовой, Родниковой, Голенчинской.

Уголовное дело на рязанца завели по статье ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере). Сейчас правоохранители ищут подельников задержанного.

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