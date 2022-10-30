Воскресенье, 30 октября, 2022
Татьяна Проводина

В курсе ОБЖ для старшеклассников могут появиться элементы начальной военной подготовки

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Photo by form PxHere

На уроках ОБЖ в 10-11 классах российских школ появятся элементы начальной военной подготовки. Это следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ начального общего образования, — пишет РИА Новости.

Предполагается дать ребятам основы строевой подготовки, рассказать об оружии пехотинца и научить с ним обращаться. Также в программе — изучение состава и вооружения мотострелкового отделения на БМП, инженерного оборудования позиции солдата и понятие одиночного окопа.

В проекте также – способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке, средства индивидуальной защиты, оказание первой помощи в бою, табельные медицинские средства индивидуальной защиты, способы переноски раненых с поля боя и сооружения для защиты личного состава.

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