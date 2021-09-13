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Понедельник, 13 сентября, 2021
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В крови московской семьи, насмерть отравившейся арбузом, нашли следы яда

Александр Ильин
В крови московской семьи, насмерть отравившейся арбузом, нашли следы яда

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В крови бабушки и внучки, скончавшихся после отравления арбузом, нашли следы этиленгликоля — опасного яда. Об этом пишет МК.

Версия токсического, а не инфекционного отравления сейчас рассматривается как наиболее вероятная, отмечают в источнике. Однако пока не ясно, каким образом опасное вещество могло попасть в арбуз. 

Напомним, 10 сентября трое человек из Москвы насмерть отравились арбузом, двое из них, 61-летняя бабушка и её 15-летняя внучка, скончались в больнице. После трагедии супермаркет «Магнит», где была куплена ягода, закрыли. 

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