В Кронштадте две девушки стали жертвами группового изнасилования мигрантами

Стражи порядка задержали троих иностранцев, которых подозревают в изнасиловании двух девушек в Кронштадте, пишет Фонтанка.

Инцидент произошел в час ночи 3 июня. По предварительной версии, в полицию позвонила 21-летняя потерпевшая, которая рассказала, что неизвестные надругались над ней и ее подругой-ровесницей на дамбе.

Одна из жертва попала в больницу, получив травмы, ссадины и ушибы и, вероятно, сотрясение мозга.

Злоумышленников задержали по горячим следам на КАДе возле тоннеля дамбы. Ими оказались граждане Узбекистана 20, 27 и 53 лет, у них изъяли телефоны, клей и канцелярский нож. Младшему из них был запрещен въезд в Россию до 2025 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.