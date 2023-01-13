Пятница, 13 января, 2023
Татьяна Проводина

В Крещенскую ночь рязанцы смогут окунуться в иордань на Ореховом озере

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Фото с сайта Администрации Рязани

В ночь с 18 на 19 января в Рязани пройдут традиционные Крещенские купания. Городскую иордань уже не первый год оборудуют на Ореховом озере. Организацию Крещенских купаний обсудили 13 января на совещании под председательством замглавы Надежды Штевниной в мэрии.

В Крещенскую ночь рязанцы смогут окунуться в иордань на Ореховом озере

Дирекция благоустройства расчистит территорию, оборудует сходни к купели и установит парапеты. В местах купаний появятся скамейки, сено, а также отапливаемые палатки для переодевания и биотуалеты. Будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, медработников и бригад спасателей.

С 10 часов вечера 18 января до 2 часов ночи 19 января жителей будут доставлять к озеру двумя автобусами по маршруту от площади Свободы до Орехового озера и обратно. О времени работе транспорта сообщат дополнительно.

В администрации города призвали участвовать в Крещенских купаниях только на Ореховом озере, поскольку купаться в других открытых водных объектах в Рязани небезопасно.

В Крещенскую ночь рязанцы смогут окунуться в иордань на Ореховом озере

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