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Понедельник, 7 июня, 2021
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В Красноярском крае женщина убила мужчину кочергой

Елена Лобанова
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В Минусинске Красноярского края женщина убила 48-летнего мужчину. Она забила его до смерти кочергой. Об этом сообщает РЕН ТВ

Все произошло в субботу, 5 июня, в квартире по улице Невского. Между 40-летней женщиной и мужчиной завязался конфликт. В ходе ссоры она взяла кочергу и несколько раз ударила ею оппонента по голове. 

От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что ранее погибший был судим за кражу, а женщина за убийство новорожденного. 

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщину задержали.

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