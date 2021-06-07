В Красноярском крае женщина убила мужчину кочергой

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В Минусинске Красноярского края женщина убила 48-летнего мужчину. Она забила его до смерти кочергой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в субботу, 5 июня, в квартире по улице Невского. Между 40-летней женщиной и мужчиной завязался конфликт. В ходе ссоры она взяла кочергу и несколько раз ударила ею оппонента по голове.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что ранее погибший был судим за кражу, а женщина за убийство новорожденного.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело об убийстве. Женщину задержали.