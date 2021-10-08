В Красноярском крае обнаружили в колодце мёртвую 68-летнюю женщину-таксистку

В Красноярском крае задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве и грабеже пожилой таксистки, найденной в колодце. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следователей, к преступлению причастен 25-летний житель села Пятково Казачинского района.

В день убийства, 3 октября, злоумышленник угрожал женщине ножом, чтобы узнать пин-код её банковских карт. В итоге, когда погибшая сообщила нужную информацию, подозреваемый убил её и спрятал тело в колодец. Затем деньги с карт были обналичены в банкомате неподалёку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).