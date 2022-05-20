В Красноярском крае жена убила мужа на следующий день после свадьбы

Правоохранительные органы задержали 43-летнюю жительницу Зеленогорска, которую подозревают в убийстве мужа, пишет Newslab.

Инцидент произошел в квартире по улице Мира. По версии следствия, супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество в компании общего приятеля на следующий день после свадьбы.

В какой-то момент между ними произошла словесная ссора на бытовой почве. В итоге злоумышленница взяла нож и нанесла 44-летнему супругу один удар в спину. Потерпевший скончался на месте.

Женщина попыталась обвинить в случившемся их приятеля. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.