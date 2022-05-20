5.6 C
Рязань
Пятница, 20 мая, 2022

В Красноярском крае жена убила мужа на следующий день после свадьбы

spot_img
powder
powder

В Красноярском крае жена убила мужа на следующий день после свадьбы

Правоохранительные органы задержали 43-летнюю жительницу Зеленогорска, которую подозревают в убийстве мужа, пишет Newslab.

Инцидент произошел в квартире по улице Мира. По версии следствия, супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество в компании общего приятеля на следующий день после свадьбы.

В какой-то момент между ними произошла словесная ссора на бытовой почве. В итоге злоумышленница взяла нож и нанесла 44-летнему супругу один удар в спину. Потерпевший скончался на месте.

Женщина попыталась обвинить в случившемся их приятеля. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7