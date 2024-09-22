В Красноярском крае умер третий ребенок, отравившийся пельменями

Третий ребенок умер в Красноярском крае после употребления на ужин курицы и пельменей из сельского магазина, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

«Скончался еще один ребенок. Возраст уточняется», – рассказали в ведомстве.

По данным следователей, трагедия произошла в селе Красная Сопка в семье с четырьмя детьми. Утром в субботу у них появились признаки пищевого отравления.

Незадолго до этого дети съели на ужин курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. Некоторое время спустя умерли 6-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Следователи возбудили уголовное дело, все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.