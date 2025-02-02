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Место трагедии. Фото: t.me/krpronws
Происшествия

В Красноярском крае 15-летняя девочка погибла на горнолыжной трассе

Алексей Самохин

Прокуратура Красноярского края начала проверку после трагедии на горнолыжной трассе в Ергаках, где погибла 15-летняя девочка.

По данным ведомства, школьница отдыхала на базе «Ергаки» вместе с родителями, которые приехали из Кызыла. Утром она поднялась на вершину трассы на бугельном подъемнике, при спуске девочка столкнулась с деревом.

Полученные травмы оказались смертельными.

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Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также проверяют уровень безопасности трассы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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