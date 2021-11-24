-7.7 C
Рязань
Среда, 24 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Красноярске зампредседателя синагоги уличили в педофилии

Александр Ильин

В Красноярске 58-летнего заместителя руководителя синагоги уличили в педофилии. Ранее он уже привлекался за аналогичное преступление, сообщает «Ленте.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным источника издания, задержанный мужчина демонстрировал детям свои половые органы. В частности, известно, что 14 сентября обвиняемый на улице совершил иные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 9-ти лет и девочек 8-ми и 9-ти лет.

Мужчину направили на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, в ходе которой выяснилось, что у того психическое расстройство. 

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,824ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать