В Красноярске зампредседателя синагоги уличили в педофилии

В Красноярске 58-летнего заместителя руководителя синагоги уличили в педофилии. Ранее он уже привлекался за аналогичное преступление, сообщает «Ленте.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника издания, задержанный мужчина демонстрировал детям свои половые органы. В частности, известно, что 14 сентября обвиняемый на улице совершил иные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков 9-ти лет и девочек 8-ми и 9-ти лет.

Мужчину направили на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, в ходе которой выяснилось, что у того психическое расстройство.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.