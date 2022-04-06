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Среда, 6 апреля, 2022

В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего школьника

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В Красноярске 11-летняя девочка забеременела от 15-летнего школьника

Александр Ильин

В Красноярске у 11-летней девочки выявили беременность после полового акта с 15-летним школьником, сообщает регионального управление следственного комитета. 

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По данным следствия, в августе-сентябре 2021 года подросток, находясь у себя дома, совершил добровольное половое сношение с девочкой. Отмечается, что школьница, в силу возраста, находилась в беспомощном состоянии и не осознавала характера и значения совершаемых с ней действий.

Следственным отделом по Ленинскому району города Красноярска ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

В ходе следствия 15-летний подросток признал вину в содеянном.

«По делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

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