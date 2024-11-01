Пятница, 1 ноября, 2024
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В Краснодаре подросток принял рецептурное лекарство и не проснулся

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Подросток из Краснодара умер после того, как принял с друзьями лекарство от эпилепсии, пишет телеграм-канал Kub Mash.

По его данным, 17-летний парень встретился с приятелями и подругой на Красной улице. Они приобрели препарат, который продают только по рецепту, а также алкоголь.

Ночью все почувствовали себя плохо, но врачей не вызвали. О случившемся узнала знакомая компании. Они приехала в дом, где проводили время подростки, и обнаружила труп парня.

Идет проверка по факту продажи подросткам лекарства.

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