В Костромской области водитель спешил на встречу к друзьям и сбил их насмерть

Житель Костромской области насмерть сбил двух пешеходов, пишет KOSTROMA.TODAY со ссылкой на региональное УМВД.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на выезде у Макарьева. По версии следствия, водитель Nissan Almera хотел обогнать грузовик и выехал на встречную полосу. В этот момент дорогу проходили два молодых человека.

Вскоре выяснилось, что в тот день мужчина ехал к двум друзьям. Именно они и оказалась под колесами автомобиля. В момент ДТП водитель был пьян.

Расследование уголовного дело завершилось, его передали в суд.