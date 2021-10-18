В Костромской области охранники зверски избили покупателя из-за упавшей бутылки

Сеть магазинов «Магнит» начала проверку после избиение покупателя в одной из точек торговой сети в городе Шарья, пишет Kostroma.Today.

Ранее двое охранников супермаркета набросились с кулаками на покупателя, который случайно уронил со стеллажа бутылку с алкогольным напитком.

Мужчины повалили жертву на пол, после чего один из агрессоров принялся наносить лежачему удары по почкам. В это время его коллега держал пострадавшего.

Охранников не смущало присутствие других покупателей, а также крики калужанина, вызванные нечеловеческой болью от ударов. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места потасовки.