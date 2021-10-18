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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Костромской области охранники зверски избили покупателя из-за упавшей бутылки

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Сеть магазинов «Магнит» начала проверку после избиение покупателя в одной из точек торговой сети в городе Шарья, пишет Kostroma.Today.

Ранее двое охранников супермаркета набросились с кулаками на покупателя, который случайно уронил со стеллажа бутылку с алкогольным напитком.

Мужчины повалили жертву на пол, после чего один из агрессоров принялся наносить лежачему удары по почкам. В это время его коллега держал пострадавшего.

Охранников не смущало присутствие других покупателей, а также крики калужанина, вызванные нечеловеческой болью от ударов. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места потасовки.

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