В Костромской области коронавирусные ограничения продлили до 1 февраля

Власти Костромской области продлили действующие ковидные ограничения до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил региональный оперштаб.

Так, в области продолжат действовать запреты на массовые мероприятия, посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителе. Также невакцинированные граждане старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию.

Кроме того, со 2 декабря QR-код будет необходим для посещения бань и саун (за исключением общественных бань и душевых, оказывающих услуги общего пользования) дворцов и домов культуры, домов народного творчества, домов и центров ремесел, библиотек, музеев, архивов, объектов туристского показа.

Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителей будет действовать до 1 февраля.

Есть и послабления: со 2 декабря родители при наличии QR-кода смогут посещать мероприятия в детских садах и школах. Документ о вакцинации не потребуется и при посещении продовольственных ярмарок внутри торговых центров.