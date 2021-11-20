2.9 C
Рязань
Суббота, 20 ноября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В Костромской области коронавирусные ограничения продлили до 1 февраля

Александр Ильин

Власти Костромской области продлили действующие ковидные ограничения до 1 февраля 2022 года. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил региональный оперштаб. 

Так, в области продолжат действовать запреты на массовые мероприятия, посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителе. Также невакцинированные граждане старше 60 лет обязаны соблюдать самоизоляцию. 

Кроме того, со 2 декабря QR-код будет необходим для посещения бань и саун (за исключением общественных бань и душевых, оказывающих услуги общего пользования) дворцов и домов культуры, домов народного творчества, домов и центров ремесел, библиотек, музеев, архивов, объектов туристского показа. 

Запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей или законных представителей будет действовать до 1 февраля. 

Есть и послабления: со 2 декабря родители при наличии QR-кода смогут посещать мероприятия в детских садах и школах. Документ о вакцинации не потребуется и при посещении продовольственных ярмарок внутри торговых центров.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,825ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать