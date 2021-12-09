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Четверг, 9 декабря, 2021
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В Костроме женщина упала в обморок из-за дикой давки в автобусе

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Жительница Костромы упала в обморок из-за давки в автобусе №52, пишет Kostroma.Today.

По словам пострадавшей, инцидент произошел утром в среду. Девушка отметила, что это произошло в час пик из-за слишком большого числа пассажиров в общественном транспорте.

«Была невыносимая давка, люди лезли во все щели, воздуха не хватало. Хочу поблагодарить трех женщин и водителя, которые не оставили в беде и помогли», — рассказала костромичка.

Девушка попросила чиновников пересмотреть расписание автобусов №52 и 48, которые едут из Заволжского района.

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В городской администрации пообещали провести проверку соблюдения расписания. Перевозчиком принимаются все меры по восстановлению работы автобусов.

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