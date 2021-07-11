В Костроме за сутки утонули два человека

В воскресенье, 11 июля, в Костроме утонули два человека. Жертвами стали молодой парень и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Тело местного жителя обнаружили на реке Волга на улице Лесной в Костроме. Труп нашли прохожие и около 09:20 позвонили в экстренные службы.
По информации ГТРК «Кострома» молодой человек приехал на реку искупаться и пропал.
Спустя несколько часов из реки Костромы достали тело женщины. О трупе сообщил матрос-спасатель, который патрулировал акваторию пляжа. В настоящее время личность женщины устанавливается.
По факту произошедшего следователи начали проверку.