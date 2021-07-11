В Костроме за сутки утонули два человека

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В воскресенье, 11 июля, в Костроме утонули два человека. Жертвами стали молодой парень и женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Тело местного жителя обнаружили на реке Волга на улице Лесной в Костроме. Труп нашли прохожие и около 09:20 позвонили в экстренные службы.

— Из воды извлекли тело 19-летнего парня. На месте работали 10 человек и три единицы техники, — говорится в сообщении.

По информации ГТРК «Кострома» молодой человек приехал на реку искупаться и пропал.

Спустя несколько часов из реки Костромы достали тело женщины. О трупе сообщил матрос-спасатель, который патрулировал акваторию пляжа. В настоящее время личность женщины устанавливается.

— Вероятней всего, она пошла купаться ночью или рано утром. На песке остался ее пакет с вещами. На теле не обнаружили телесные повреждения, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи начали проверку.