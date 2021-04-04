В Костроме водитель протаранил машину скорой помощи

Днем в воскресенье на пересечении улицы Индустриальной и Кинешемского шоссе произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, пишет ГТРК «Кострома».

Сообщается, что служебное авто двигалось в сторону ЦРБ на запрещающий сигнал светофора с включенными спецсигналами. Однако водитель «Kia» проигнорировал их и продолжил ехать зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения пострадал пассажир легкового автомобиля – мужчина 1962 года рождения. Вероятно, травмы получил и водитель транспортного средства.

На место оперативно прибыли две кареты скорой. Медики помогли пострадавшим и забрали пациента из поврежденного реанимобиля. По данному факту проводится проверка.