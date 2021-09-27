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Понедельник, 27 сентября, 2021
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В Костроме разыскивают подозрительного любителя сыра

Никита Брыкин
В Костроме разыскивают подозрительного любителя сыра

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Сотрудники полиции разыскивают жителя Костромы, который вел себя подозрительно в торговом центре, пишет Kostroma.Today.

В дежурную часть обратился сотрудник службы безопасности ТЦ. Он пожаловался на мужчину, который заявил о хищении.

Выяснилось, что сотрудники одного из магазинов пытались остановить покупателя, который привлекал на себя внимание. В итоге ему удалось убежать, однако он выбросил набитый тремя килограммами сыра рюкзак.

Речь о темноволосом костромиче с залысиной. Его рост 160-165 сантиметров, на вид примерно 40 лет.

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