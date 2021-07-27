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Вторник, 27 июля, 2021
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В Костроме пенсионерка стучала по батарее и заставила спасателей лезть в окно

Никита Брыкин
В Костроме пенсионерка стучала по батарее и заставила спасателей лезть в окно
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Спасателям пришлось залезть в окно после стуков пожилой жительницы Костромы по батарее, пишет портал «Kostroma.Today».

Накануне обеспокоенные жильцы дома сообщили о шуме, который исходил из квартиры 81-летней пенсионерки. Выяснилось, что соседка стучала по батарее и просила о помощи.

На место случившегося прибыли спасатели и принялись проникать в квартиру через окно. Хозяйка лежала в ванной, ей сразу же вызвали скорую помощь.

После случившегося костромичей призывают не оставлять пожилых родственников одних.

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