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Пятница, 21 января, 2022
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В Костроме парень жестоко убил свою бабушку табуреткой

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Арестован 18-летний костромич, которого обвиняют в убийстве своей 63-летней бабушки, пишет Kostroma.Today.

Инцидент произошел 19 января в квартире, где парень жил вместе со своими родственниками. По предварительной версии, он поругался с пенсионеркой, когда они были дома вдвоем.

В разгар конфликта злоумышленник набросился на пожилую женщину и нанес ей удары по шее, рукам и ногам. После этого он взял табуретку стал бить пенсионерку по голове. В итоге она скончалась на месте.

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Следствию предстоит установить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

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