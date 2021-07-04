В Костроме из-за коронавируса умерла молодая женщина и двое мужчин

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Результаты патологоанатомических исследований показали, что за последние две недели в Костроме в результате COVID-19 умерла молодая женщина, пишет ГТРК Кострома.

Сообщается, что заболевание протекало у женщины на фоне ВИЧ-инфекции. Ей было всего лишь 34 года.

Также стало известно, что коронавирус подтвердился у двоих умерших мужчин. Речь идет о 75-летнем пенсионере с множеством сердечно-сосудистых патологий и 67-летнем пациенте с инсулинозависимым сахарным диабетом и сердечными заболеваниями.

Роспотребнадзор призывает костромичей в ближайшее время вакцинироваться.