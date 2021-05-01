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Суббота, 1 мая, 2021
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В Костроме дождь сделал космическими цены на такси

Никита Брыкин
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Жители Костромы обратили внимание на подорожание услуг такси в городе после дождя, пишет портал «Kostroma.Today».

Местные жители считают, что цены выросли и обошли московские.

«У меня с улицы Коммунаров до Подлипаева попросили 400 рублей!» – рассказал костромич.

Некоторые горожане решили, что таксисты специально подняли стоимость поездки во время дождя.

При этом как отметили специалисты, службы такси не отслеживают погоду и не могут повышать цены по этой причине. Причина повышения цен в нехватке водителей и высоком спросе.

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