В Костроме чиновники отказали ребенку в лекарстве из-за «недостаточной инвалидности»

Департамент здравоохранения Костромской области отказывается признать инвалидом восьмилетнюю девочку Лину, которая отстает в росте из-за редкого генетического заболевания, сообщает НТВ.

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Сообщается, что ребенок страдает синдромом Шерешевского — Тернера, который ей диагностировали четыре года назад в РДКБ Москве. Ей прописали ежедневный прием гормона роста.

До последнего времени его закупил для Лины почти на 600 тысяч рублей благотворительный фонд, однако в этом году семью предупредили, что лекарство заканчивается, и обеспечивать дальше нет возможности.

В итоге родственники обратились за льготным лекарством в региональный депздрав. Там ответили, что готовы закупать средство за бюджетный счет, но для этого ребенок должен получить статус инвалида.

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Как объяснили костромские чиновники, до инвалидности девочек якобы не хватает «стойких физических нарушений» – 10 процентов. Нужно, чтобы было 40 процентов, а у Лины, по заключению костромских экспертов, их якобы только 30 процентов.