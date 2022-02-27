В Костроме чиновники отказали ребенку в лекарстве из-за «недостаточной инвалидности»

Департамент здравоохранения Костромской области отказывается признать инвалидом восьмилетнюю девочку Лину, которая отстает в росте из-за редкого генетического заболевания, сообщает НТВ.СКОПИРОВАТЬ
Сообщается, что ребенок страдает синдромом Шерешевского — Тернера, который ей диагностировали четыре года назад в РДКБ Москве. Ей прописали ежедневный прием гормона роста.
До последнего времени его закупил для Лины почти на 600 тысяч рублей благотворительный фонд, однако в этом году семью предупредили, что лекарство заканчивается, и обеспечивать дальше нет возможности.
В итоге родственники обратились за льготным лекарством в региональный депздрав. Там ответили, что готовы закупать средство за бюджетный счет, но для этого ребенок должен получить статус инвалида.
Как объяснили костромские чиновники, до инвалидности девочек якобы не хватает «стойких физических нарушений» – 10 процентов. Нужно, чтобы было 40 процентов, а у Лины, по заключению костромских экспертов, их якобы только 30 процентов.