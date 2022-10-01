В Кораблинском районе простились с погибшим во время спецоперации сержантом Александром Клоковым

Церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине сержантом Александром Клоковым прошла в субботу, 1 октября, в Рязанской области.

Героя, командира расчёта гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 73966, похоронили в Кораблинском районе.

Траурные мероприятия прошли с соблюдением воинских почестей. Проститься с погибшим участником спецоперации пришли представители правительства Рязанской области, местной власти, Рязанской епархии, общественники, родные и близкие.

Соболезнования выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.