В Кораблинском районе легковушка слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

В Кораблинском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 3 октября около 22:37 на 95-ом километре трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. За рулём Toyota Camry находился 20-летний житель Тамбовской области. Не выбрав безопасную скорость движения, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Проводится проверка произошедшего.