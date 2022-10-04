Вторник, 4 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Кораблинском районе легковушка слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Кораблинском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло 3 октября около 22:37 на 95-ом километре трассы Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. За рулём Toyota Camry находился 20-летний житель Тамбовской области. Не выбрав безопасную скорость движения, водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Проводится проверка произошедшего.

В Кораблинском районе легковушка слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб
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