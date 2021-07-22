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Четверг, 22 июля, 2021
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В Кораблинском районе «Камаз» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21043

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В Кораблинском районе «Камаз» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21043
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В среду, 21 июля, в 17.55 на 93-м километре автодороги Рязань — Ряжск произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

46-летний водитель «Камаза» из Дагестана, чтобы не допустить столкновение с впереди двигавшимся автомобилем, выехал на встречку. Там произошло столкновение со стоящим на обочине ВАЗ-21043 под управлением 55-летнего жителя Скопинского района.

В ДТП пострадали оба водителя и 53-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Людям оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

  • В Кораблинском районе «Камаз» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21043
  • В Кораблинском районе «Камаз» выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21043
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