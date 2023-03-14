Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

В колледжах Рязанской области будут внедрять программу профессионалитета

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Фото с сайта правительства Рязанской области

В понедельник, 13 марта, губернатор Павел Малков посетил Рязанский политехнический колледж и обсудил его развитие и обеспечение региональных предприятий востребованными специалистами.

На повестке было также расширение учебных площадей учебного заведения. Глава Рязанской области положительно оценил взаимодействие колледжа с работодателями — крупными рязанскими заводами и более чем 50 малыми предприятиями.

В 2024 году в планах колледжа — участие в программе «Профессионалитет», направленной на эффективную подготовку специалистов по запросам работодателей. Особенности программы – сокращённые сроки обучения и гарантированное трудоустройство.

Павел Малков: «Профессионалитет – исключительно эффективный подход к обучению, поэтому будем и дальше внедрять этот проект, тиражировать по разным колледжам региона»

По словам губернатора, укрепление взаимодействия работодателей с образовательными учреждениями Рязанской области будут отдельно обсуждаться с руководителями предприятий региона.

В колледжах Рязанской области будут внедрять программу профессионалитета
В колледжах Рязанской области будут внедрять программу профессионалитета
В колледжах Рязанской области будут внедрять программу профессионалитета
В колледжах Рязанской области будут внедрять программу профессионалитета

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