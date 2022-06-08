20.7 C
Рязань
Среда, 8 июня, 2022

В коалиции НКО «Забота рядом» пройдёт день самообучения

spot_img
7info7

В коалиции НКО «Забота рядом» пройдёт день самообучения

 В коалиции НКО «Забота рядом» пройдёт день самообучения. Заявленная тематика проведения мероприятия – «Принципы ненасильственного общения».

Опытный марафон Коалиции НКО «Забота рядом» в июне приурочен ко Всемирному дню распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

 Марафон пройдёт 10 июня 2022 года в 10.00. по Московскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие  необходимо здесь.

В программе дня самообучения будут рассмотрены следующие вопросы:

 —  Что такое ненасильственное общение? Концепция принципы ненасильственное общения;

 —  Зачем нужно ненасильственное общение? Сферы коммуникации для НКО через призму ненасильственного общения;

  Для участников разработана памятка о ненасильственном общении и формула разговора. Читать, смотреть видео и изучать информацию можно в удобное для вас время.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7