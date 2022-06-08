В коалиции НКО «Забота рядом» пройдёт день самообучения. Заявленная тематика проведения мероприятия – «Принципы ненасильственного общения».

Опытный марафон Коалиции НКО «Забота рядом» в июне приурочен ко Всемирному дню распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

Марафон пройдёт 10 июня 2022 года в 10.00. по Московскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие необходимо здесь.

В программе дня самообучения будут рассмотрены следующие вопросы:

— Что такое ненасильственное общение? Концепция принципы ненасильственное общения;

— Зачем нужно ненасильственное общение? Сферы коммуникации для НКО через призму ненасильственного общения;

Для участников разработана памятка о ненасильственном общении и формула разговора. Читать, смотреть видео и изучать информацию можно в удобное для вас время.